شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكماً لمباراة الأهلي وإنبي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة الأهلي وإنبى الليلة في الدورى إلى الحكم محمد عادل.

ويلتقي الأهلي مع إنبى فى العاشرة مساء اليوم فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدورى الممتاز، و التى يخوضها المارد الأحمر كعادة مبارياته الأخيرة ببطولة الدورى تحت شعار "لا وقت لإهدار النقاط"، فالأهلي حامل لقب الدورى يتطلع للفوز في جميع مبارياته من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز خاصة في ظل المنافسة الشرسة التى يواجهها الاهلي هذا الموسم على لقب بطولة الدوري من الزمالك ويأتي من بعيد بيراميدز.

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الأهلي يدخل لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعها من 30 مباراة ببطولة الدورى، حيث فاز فى 22 وخسر فى 4 وتعادل فى مثلها وسجل 49 هدفاً واهتزت شباكه 18 مرة.

فيما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فاز فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل فى 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.