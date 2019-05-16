شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصاروخ العاشر.. شاهد أهداف أوباما فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استطاع يوسف اوباما لاعب فريق الزمالك أن يسجل الهدف العاشر له فى بطولة الدورى هذا الموسم ، بعد الصاروخ الذى أحرزه فى مرمى الداخلية ، باللقاء الذى انتهى بهدفين مقابل هدف .
وقد شارك أوباما هذا الموسم مع الزمالك فى 28 مباراة سجل خلالها 10 أهداف ، وصنع 5 لزملاؤه .
نرصد فى التقرير التالى كل الاهداف التى أحرزها اللاعب خلال الموسم مع الفريق الأبيض ..هدف أوباما فى الداخلية
هدف أوباما فى الاسماعيلى
هدف اوباما فى المصرى هدفى اوباما فى الانتاج الحربى
هدف الزمالك فى دجلة
هدف اوباما فى المقاولون هدف اللاعب فى سموحة
اهداف الزمالك فى الاتحاد السكندرى واوباما يسجل الثانى
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