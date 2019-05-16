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السفارة المصرية بالمغرب تذلل العقبات أمام بعثة الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك، ومحمد بدر المسئول المالي، مع مسئولو السفارة المصرية بالمغرب، والتى قامت بدورها فى تذليل كافة العقبات وتجهيز فندق الإقامة للبعثة البيضاء، قبل وصولها.

وغادر حافظ وبدر، القاهرة قبل بعثة الزمالك بـ 24 ساعة، من أجل إنهاء كافة التجهيزات واستقبال البعثة فور وصولها المغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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