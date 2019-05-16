فضل يكشف لمصراوي.. تفاصيل وموقع "المدرج الطائر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

تحدث محمد فضل مدير بطولة كأس أمم إفريقيا، عن المدرج الطائر والذي تم الإعلان عنه في الساعات الأولى من صباح الخميس.

فضل قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المدرج الطائر سيكون مدرج الدرجة الرابعة في ستاد الاسكندرية.

وتابع :"المدرج الطائر يعود لاسم المدرج نفسه، ويوجد أقصى اليمين من باب الدخول لملعب الاسكندرية".

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ووفقًا لما جاء بالصفحة الرسمية للجنة المنظمة، فالمدرج الطائر بملعب استاد الاسكندرية هو صاحب التذاكر الأرخص سعرًا وتصل سعر التذكرة لـ30 جنيه.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس أمم أفريقيا في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 من شهر يوليو.

جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، قامت بالكشف عن تفاصيل أسعار تذاكر مباريات الدور الأول للبطولة.