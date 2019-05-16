التشكيل المتوقع.. لاسارتي يدفع بكتيبة سموحة أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس يلتقي الأهلي مع نظيره إنبي في مباراة مؤجلة من الاسبوع الثلاثين من بطولة الدوري المصري.

الأهلي يدخل المباراة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز التاسه برصيد 36 نقطة.

وشهدت قائمة الأهلي التي أعلنها المدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي استبعاد كل ممن ناصر ماهر وصلاح محسن محسن لأسباب فنية.

وبحسب مراسل الخليج 365 فإن تشكيل الأهلي المتوقع سيشهد تواجد حسين الشحات أساسيًا في المباراة بجوار كل من رمضان صبحي وصالح جمعة، فيما يقود وليد أزارو خط الهجوم.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم:

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حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية –حمدي فتحي

خط الوسط الهجومي : رمضان صبحي- صالح جمعة- حسين الشحات

الهجوم: وليد أزارو.