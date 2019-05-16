الأهلي وإنبي يصطدمان في صراع الأمل والنجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يصطدم النادي الأهلي بفريق إنبي مجدداً في مباراة مؤجلة من الجولة 30 في مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي يتصدره ويحمل لقبه العملاق الأحمر.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة واحدة أقل من حامل اللقب.

ويدخل رجال مارتن لاسارتي المحطات الأربع الأخيرة في الدوري بهدف حصد كل النقاط الممكنة من أجل التتويج بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخهم الحافل بالألقاب.

ويأمل النادي الأهلي في تحقيق فوز يرفع رصيده إلى 73 نقطة ليواصل التشبث بالقمة الحمراء، ويصدر مزيداً من الضغط على ملاحقه الزمالك الذي لن يكون أمامه أي فرصة للتعثر مع انتصارات الأحمر.

فوز الأهلي على إنبي يُبعد بيراميدز بشكل رسمي عن حسابات الفوز بلقب الدوري، ويحصرها فقط بين الأحمر والأبيض، وذلك بعد التعادلات الثلاث لفريق دياز مؤخراً.

لكن الأهلي واجه صعوبة غير عادية في التغلب على إنبي في مباراة الدور الأول، ونجح في اقتناص الفوز بنتيجة (2-1)، وألغي هدفاً قاتلاً للفريق البترولي في الدقائق الأخيرة كاد أن يهدر نقطتين من الأحمر.

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في الوقت نفسه لا بديل أمام إنبي سوى تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل اقتناص نقطة تعينه على النجاة من الهبوط، بعد موسم شاق على الفريق البترولي.

إنبي لديه 36 نقطة في المركز التاسع، لكنه يبتعد بفارق نقطتين فقط عن المركز السادس عشر الذي يحتله بتروجيت، وهو المركز الذي يهبط بصاحبه ليرافق الداخلية والنجوم إلى دوري الدرجة الأدنى.

بطاقة المباراة:

الحدث: مباراة مؤجلة من الجولة 30 في الدوري

التاريخ: 16 مايو 2019

التوقيت: 10:00 مساءً

القنوات الناقلة: نايل سبورت، أون سبورت