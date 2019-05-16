تعرف على موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة. الدوري المصري 10:00 ـ الأهلي VS إنبي ـ القناة الناقلة: أون سبورت. Advertisements الدوري السعودي 09:30 ـ الأهلي VS الاتفاق (حسين السيد) 09:30 ـ الفتح VS الرائد (محمد عطوة) 09:30 ـ الفيحاء VS الوحدة (محمد عواد)

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