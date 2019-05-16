أهم مباريات اليوم الخميس

تنطلق، اليوم الخميس، 5 مواجهات حاسمة فى الدوريين المصرى والسعودى، بواقع 4 مباريات بالدورى الخليجى، واختبار وحيد محلى. بالدورى الخليجى، واختبار وحيد محلى. إليكم مواعيد مباريات اليوم: الدورى المصرى: الأهلى vs إنبى 22:00 Advertisements الدورى السعودى: الهلال vs الشباب 21:30 أهلى جدة vs الاتفاق 21:30 النصر vs الباطن 21:30 الفيحاء vs الوحدة 21:30

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