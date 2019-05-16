أهم مباريات اليوم الخميس

تنطلق، اليوم الخميس، 5 مواجهات حاسمة فى الدوريين المصرى والسعودى، بواقع 4 مبارياتبالدورى الخليجى، واختبار وحيد محلى.
إليكم مواعيد مباريات اليوم:
الدورى المصرى:
الأهلى vs إنبى 22:00
الدورى السعودى:
الهلال vs الشباب 21:30
أهلى جدة vs الاتفاق 21:30
النصر vs الباطن 21:30
الفيحاء vs الوحدة 21:30
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