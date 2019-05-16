محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي وإنبي

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، تعيين الحكم الدولي محمد عادل، لإدارة مباراة الأهلي وإنبي، التي ستقام مساء اليوم بالدوري مباراة الأهلي وإنبي، التي ستقام مساء اليوم بالدوريالممتاز. تقام المباراة في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري.

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