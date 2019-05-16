رسميًا.. كريم شحاتة مديرًا للكرة في الترسانة

ستقر طارق سعيد حسانين، رئيس نادي الترسانة، على تعيين كريم حسن شحاتة مديرًا للكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي. القدم بالنادي. فاضل حسانين بين أكثر من اسم لشغل المنصب، واستقر على تعيين شحاتة نظرًا لخبرته في مجال إدارة الكرة، وشغل شحاتة منصب مدير الكرة في نادي النجوم، وصعد معهم للدوري الممتاز، تحت قيادة محمد صلاح.

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