اليوم.. الزمالك يُنهي مرانه الأخير قبل مواجهة نهضة بركان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته، اليوم الخميس، في الخامسة مساءً على ملعب النادي،في إطار الاستعدادات لمواجهة نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي
من المقرر أن تغادر بعثة الزمالك مطار القاهرة، اليوم، متجهة إلى المغرب لخوض مباراة ذهاب نهائى الكونفيدرالية.
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