رسميًا تطبيق تقنية الـ VAR في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" استخدام تقنية الـVAR في نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي، والمقرر له يوم التاسع والعشرين من مايو الجاري. والعشرين من مايو الجاري. كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن تعيين الحكم الإيطالي جيان لوكا روكي لنهائي البطولة، وهي المباراة الأولى للحكم الإيطالي هذا الموسم في المسابقة، حيث أدار خلال الموسم الحالي 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا، أبرزها لقاء ليفربول وبايرن ميونخ.

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