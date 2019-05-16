المصري يواصل تدريباته اليومية استعدادًا للإنتاج الحربي

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه، مساء أمس الأربعاء، على الاستاد، استعدادًا للمواجهة المهمة أمام الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولةالدوري الممتاز.
جاء المران قويًا وحماسيًا، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وخضعت الأولى لبعض التدريبات البدنية الشاقة، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات اعتمدت على التمريرات الطولية والقطرية مع تحرك
على هامش المران الجماعي أدى الثنائي أحمد جمعة، وإسلام عطية، مرانًا منفردًا تحت إشراف الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور هشام مصطفى، تمهيدًا لعودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.
فيما أدى حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت إشراف الكابتن مصطفى كمال، مدرب الحراس.
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