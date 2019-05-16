رياضة | زيدان يصدم حارس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم حارس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، صداع في رأس الفرنسي زين الدين زيدان قبل مواجهة الفريق لنظيره ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في ختام مباريات الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن نافاس قد لا يلعب مرة أخرى بقميص ريال مدريد حال عدم مشاركته ضد بيتيس يوم الأحد المقبل بعدما أبلغ من زيدان بالرحيل عن البلانكوس في نهاية الموسم ليحل محله في مركز الحارس الثاني لوكا زيدان بالموسم المقبل.

وعاد نافاس لتدريبات ريال مدريد أمس بعد تعافيه من بعض المشاكل العضلية لكن موقفه غير واضح بالمشاركة ضد بيتيس يوم الأحد بعدما غاب كانت اخر مباريات رفقة الملكي في 25 من أبريل الماضي ضد خيتافي وبعدها لعب تيبو كورتوا باقي المباريات.

وختمت الصحيفة أن الأعين ستكون متجهة صوب سانتياجو برنابيو لمعرفة مصير كيلور نافاس بالمشاركة ضد بيتيس في مباراته الأخيرة أم يودع جماهير الريال من دكة الاحتياط.