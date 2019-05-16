رياضة | أبرزهم سيسيه.. تعرف على أرقام لاعبي الزمالك المعارين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم سيسيه.. تعرف على أرقام لاعبي الزمالك المعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب قطار الدوري العام موسم 2018-2019 من الوصول إلى محطاته الأخيرة، وتشهد البطولة هذا الموسم صراعا شرسا على لقب المسابقة التي يتنافس عليها كل من الأهلي وبيراميدز والزمالك.

وشهد الموسم الحالي رحيل أكثر من لاعب من الزمالك على سبيل الإعارة إلى فرق محلية أو للاحتراف الخارجي، و قدم بعضهم مستوى جيد مما يفتح الباب لعودة أحدهم مرة أخرى إلى أبناء ميت عقبة، بينما ظهر البعض الأخر بمستوى متواضع لا يشفع له للعودة إلى الفارس الأبيض من جديد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه لاعبي نادي الزمالك المعارين خلال الموسم الجاري:-

حسام باولو

وافق الزمالك على إعارته إلى صفوف الداخلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك باولو في 29 مباراة حتى الآن أحرز فيهم 11 هدفا وينافس على لقب هداف الدوري، وصنع 5 أهداف.

أحمد رفعت

انضم أحمد رفعت لإنبي قادما بعدما كان مقيدا على قائمة الانتظار، وخاض رفعت مع الفريق البترولي في 9 مباريات أحرز فيهم هدفين وصنع 3 أهداف.

محمد رمضان

ظهر محمد رمضان بمستوى متذبذب مع مصر المقاصة هذا الموسم بعدما خاض 21 مباراة أحرز فيهم هدف وصنع أخر، يذكر أنه وقع على عقود إعارته للفريق الفيومي لمدة موسم ونصف.

كابونجو كاسونجو

انتقل المهاجم الكونغولي إلى الوحدة السعودي في الميركاتو الماضي، وخاض 8 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أحرز فيهم هدفين وصنع هدف.

أحمد داودا

وقع أحمد داواد على عقود إعارته للاتحاد السكندري وخاض مع زعيم الثغر 14 مباراة لم ينجح في التسجيل بينما صنع هدف لفريق في كأس مصر.

رزاق سيسيه

أبرز لاعبي الزمالك المعارين بعد المستوى الجيد الذي ظهر به مع الاتحاد السكندري، وشارك في 32 مباراة أحرز فيهم 7 أهداف وصنع 8 أهداف.

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مصطفى محمد

لفت مصطفى محمد الانتباه بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع طلائع الجيش، وخاض المهاجم الشاب 26 مباراة هذا الموسم أحرز فيهم 9 أهداف وصنع 4 أهداف ويعد أبرز المرشحين للعودة للأبيض مرة اخرى.

أحمد كابوريا

تراجع مستوى أحمد كابوريا مع طلائع الجيش في الدور الثاني بعد المستوى المميز الذي ظهر به مطلع الموسم الحاري، وشارك "كابوريا" في 28 مباراة أحرز فيهم 5 أهداف وصنع هدفين.

إسلام جمال

ظهر إسلام جمال بمستوى طيب مع طلائع الجيش، بعدما خاض 19 مباراة أحرز فيهم هدفين.

باسم مرسي

شارك باسم مرسي مع فريقه اليوناني لاريسا في 5 مباريات رسمية و لم يسجل أو يصنع أي أهداف و ظهر بمستوى متوسط قبل ان يفسخ تعاقده مع فريقه، لينضم لسموحة السكندري الذي شارك معه في 6 مباريات لم يسجل أو يصنع فيهم أي أهداف، قبل أن الأزمة التي حديث بيه وبين حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري الذي قرر إيقافه وفسخ التعاقد معه.

محمد أشرف "روقا"

أدى محمد أشرف روقا أداء مقبول مع إنبي حيث خاض 25 مباراة حيث أحرز فيهم هدف وصنع هدفين.

عماد فتحي

قدم عماد فتحي مستوى متواضع مع إنبي بعدما شارك في 24 مباراة أحرز فيهم 3 أهداف وصنع هدفين .

أحمد أبوالفتوح

ظهر أحمد أبوالفتوح بمستوى طيب مع فريق سموحة بعدما خاض 6 مباريات مع الفريق السكندري، صنع فيهم هدف وانضم لمعسكر المنتخب الوطني في مارس الماضي، ومن أبرز المرشحين للتواجد مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الإفريقية القادمة.

شيكابالا

قدم محمود عبدالمنعم "شيكابالا" بمستوى متوسط مع فريقه أبولون سميرني اليوناني، وشارك في 11 مباريات أحرز فيهم هدف وصنع هدف قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق بسبب أزمة التجنيد.