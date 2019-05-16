رياضة | كريم حسن شحاتة مدير للكرة بنادي الترسانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم حسن شحاتة مدير للكرة بنادي الترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤلو نادى الترسانة برئاسة النائب طارق سعيد بالتعاقد مع كريم حسن شحاتة ليتولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني.

وانضم كريم حسن شحاته للجهاز الفنى للفريق والذى يتكون من علاء ميهوب مديرا فنيا ،ومؤمن عبد الغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب لحراسة المرمى ،وأحمد صلاح عبد الفتاح مدير إداري.

واعتذر شحاتة مؤخراً عن تولى منصب مدير الكرة في فريق إف سي مصر.