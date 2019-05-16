رياضة | مونتيري يقترب من نهائي إياب الدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مونتيري يقترب من نهائي إياب الدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مونتيري قدما في نهائي الدور الفاصل، لتحديد بطل مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم (كلاوسورا 2019)، بتغلبه على ضيفه تيجريس بهدف نظيف، في ذهاب نصف النهائي.

وسجل الكولومبي دورلان بابون هدف مونتيري (ق13)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب السبت المقبل، على ملعب تيجريس.

وستقام مباراة ذهاب نصف النهائي الأخرى، اليوم الخميس، بين ليون وأمريكا، فيما يلتقيان إيابا الأحد المقبل.