رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة، حقيقة مفاوضات الأهلي لضم إسلام جابر، جناح الفريق المعار لصفوف نادى الداخلية، الذى هبط بشكل رسمى لدورى الدرجة الثانية.

وأكد مجلس المقاصة، أن إدارة القلعة الحمراء، لم تطلب التعاقد مع أى لاعب من الفريق الفيومى حتى الآن، وشدد على أن الإدارة لا تمانع فى التفاوض حول رحيل اللاعب الدولى، فى حال تلقى عرض مناسب.

وتألق جابر هذا الموسم، وتسبب ذلمك فى انضمامه لقائمة المنتخب الوطنى، وإعجاب المكسيكى خافيير أجيرى بمستواه.