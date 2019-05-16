رياضة | الأهلي يواجه إنبي بتشكيل ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه إنبي بتشكيل ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إنبي والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات

خط الهجوم : وليد أزارو.