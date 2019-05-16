رياضة | تشديدات أمنية على بعثة الزمالك في المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشديدات أمنية على بعثة الزمالك في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه بعثة الزمالك إلى المغرب لخوض ذهاب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربى، المقرر له يوم الأحد المقبل.

ويرأس البعثة إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، برفقة ثنائى المجلس، أحمد جلال إبراهيم، واللواء علاء مقلد، وسبقها إلى الدولة العربية أمس الأربعاء الثنائى، أيمن حافظ، المنسق العام للفريق، ومحمد بدر، المسئول المالى لترتيب بعض الأمور قبل وصول الفريق.

وتخضع بعثة الزمالك فور الوصول للمغرب لحراسة أمنية مشددة أمام فندق الإقامة، وخلال كل تحركات الفريق فى الدولة العربية لضمان عدم احتكاك جماهير نهضة بركان بهم.