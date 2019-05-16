انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ15 إنفوجرافاً.. كل ما تريد معرفته عن مونديال قطر من الألف إلى الياء والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 09:51 صباحاً - تتجه أنظار العالم بأسره إلى قطر، التي تستعد لافتتاح استاد الوكرة، قبل ثلاث سنوات ونصف من صافرة البداية المونديالية،

وأفرد "الخليج 365" مساحة واسعة لتغطية الحديث الكروي المرتقب، تضمنت إعداد 15 إنفوجرافاً من بينها 8 لملاعب "قطر 2022"، لتصبح مرجعاً لوسائل الإعلام القطرية والخليجية والعربية.

يُذكر أن مونديال قطر سيقام، لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم، في فصل الشتاء، في ظل أجواء مناخية مثالية، ومن المقرر أن تنطلق مباراة الافتتاح في 21 نوفمبر 2022، على أن يحتضن استاد "لوسيل" المواجهة الختامية، في 18 ديسمبر؛ تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر.

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