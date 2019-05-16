كأس آسيا 2023 تتجه إلى الصين

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

اقتربت الصين من الفوز بتنظيم كأس آسيا لكرة القدم 2023، بعد انسحاب منافستها الوحيدة كوريا الجنوبية.

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أبلغ الاتحاد الكوري نظيره الآسيوي بنيته الانسحاب في خطاب رسمي، ليمهد الطريق أمام استضافة الصين للبطولة للمرة الثانية.

ونظمت الصين المسابقة في 2004، عندما خسرت 1-3 أمام اليابان في النهائي ببكين.

وقال الأمين العام للاتحاد الكوري، تشون هانغين، في بيان على موقع الاتحاد: نحن بحاجة للاختيار بين كأس آسيا 2023، وكأس العالم للسيدات، قررنا التركيز على المونديال، بالنسبة لكأس العالم فالاتحاد الدولي “فيفا” يساند تنظيماً مشتركاً بين الكوريتين.

وحدد الاتحاد الآسيوي 4 يونيو للإعلان عن البلد المستضيف لكأس آسيا 2023.