الان تتابع كأس آسيا 2023 تتجه إلى الصين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:
اقتربت الصين من الفوز بتنظيم كأس آسيا لكرة القدم 2023، بعد انسحاب منافستها الوحيدة كوريا الجنوبية.
أبلغ الاتحاد الكوري نظيره الآسيوي بنيته الانسحاب في خطاب رسمي، ليمهد الطريق أمام استضافة الصين للبطولة للمرة الثانية.
ونظمت الصين المسابقة في 2004، عندما خسرت 1-3 أمام اليابان في النهائي ببكين.
وقال الأمين العام للاتحاد الكوري، تشون هانغين، في بيان على موقع الاتحاد: نحن بحاجة للاختيار بين كأس آسيا 2023، وكأس العالم للسيدات، قررنا التركيز على المونديال، بالنسبة لكأس العالم فالاتحاد الدولي “فيفا” يساند تنظيماً مشتركاً بين الكوريتين.
وحدد الاتحاد الآسيوي 4 يونيو للإعلان عن البلد المستضيف لكأس آسيا 2023.
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