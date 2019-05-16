شكرا لقرائتكم سرية تامة تهيمن على تدريبات الزمالك النهائية استعدادًا لمواجهة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، من مجلس الإدارة، مساعدته على فرض حالة من السرية داخل معسكر الفريق الكروى الأول الذى سيبدأ اليوم، الخميس، فى المغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان، الأحد، المقبل على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد الخواجة السويسرى على ضرورة إحكام السيطرة على المعسكر خوفًا من تكرار الواقعة الشهيرة مع نادى الصفاقسى التونسى الذى تعرض لـ"مقلب مرعب" قبل ساعات قليلة من مباراتهم أمام نهضة بركان المغربى فى "إياب" نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بفوز بركان بنتيجة 3 / 0 ليتأهل لمواجهة الزمالك فى نهائى البطولة، حيث ذكرت الصفحة الرسمية لنادى الصفاقسى على "تويتر" أن إدارة الفندق أطلقت جرس الإنذار فى الخامسة فجر يوم المباراة دون أية أسباب، وأضافت الصفحة الرسمية للنادى التونسى: "تواصل الممارسات الدنيئة على وفد النادى الرياضى الصفاقسى ليلة المباراة أمام نهضة بركان، وانطلاقا من الساعة الخامسة صباحا كل منبهات الصوت الموجودة فى النزل تشتغل بدون سبب، عندنا رجال وباش يجيبوها، عاش النادى الرياضى الصفاقسى".

وأبدى الجهاز الفنى للزمالك خوفه من تكرار مثل تلك الأعمال مع بعثة الفريق الأبيض فى المغرب، مما جعل الجهاز يلجئ لمجلس الإدارة حتى يقوم بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لتأمين البعثة، وكذلك فرض السرية على التدريبات حتى لا تُتاح الفرص أمام الفريق المنافس للقيام بأى أعمال قد تؤدى لخروج اللاعبين والجهاز الفنى للزمالك عن تركيزه قبل المباراة المصيرية التى ستجمعهما الأحد المقبل.