ريال مدريد يبدأ التفاوض لضم صلاح

مصراوي
تناول تقرير في "كانال بلس" الفرنسية، أن ريال مدريد الإسباني في المرحلة الأولى من التفاوض مع محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.
وتوج صلاح مؤخرا بالحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 22 هدف بالتساوي مع ساديو ماني لاعب ليفربول، وأوباميانج لاعب أرسنال.
ووفقا لما قاله الصحفي فيليب كارايوان، في القناة الفرنسية "نحن نعيش في المرحلة الأولى من مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح".
وقال الصحفي في تصريحاته "بعد إيدين هازارد، ريال مدريد يريد في بناء جلاكتيكوس جديد".
ويستعد محمد صلاح وصيف الدوري...
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