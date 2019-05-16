رياضة | النصر يواجه الباطن لحسم لقب الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يواجه الباطن لحسم لقب الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم حيث يستضيف المتصدر فريق نادي النصر ضيفه الباطن على ملعب إستاد الملك فهد الدولي لحساب مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة.

وقبل اللقاء يتصدر النصر جدول ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة فيما تأكد بشكل رسمي هبوط فريق نادي الباطن إلى دوري الدرجة الأولى بإحتلاله المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 25 نقطة فقط.

وتسعى كتيبة فيتوريا الفوز بالمباراة من أجل تحقيق اللقب وإهدائه إلى جماهير العالمي خاصةً بعد الإخفاق في الحصول على لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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في المقابل سيكون أمام لاعبي الباطن فرصة الظهور بصورة جيدة من أجل تسويق أنفسهم للإنضمام إلى أحد أندية دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل.

وكانت مباراة الدوري الأول بين الفريقين قد إنتهت بفوز النصر بهدفين مقابل لا شيء يوم التاسع عشر من أكتوبر على لعب إستاد نادي الباطن.

وفيما يخص توقيت المباراة فإنها ستنقل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها فهد العتيبي.