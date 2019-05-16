رياضة | مدرب مفاجأة يقترب من خلافة "ساري" في تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مفاجأة يقترب من خلافة "ساري" في تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية انجليزية عن اقتراب فرانك لامبارد نجم منتخب إنجلترا السابق من قيادة فريق تشيلسي الإنجليزي خلفًا لـ ماوريزيو ساري الذي اقترب من الرحيل عن تدريب الفريق الإنجليزي.

وأكدت التقارير أن ساري يقترب من الرحيل عن تشيلسي حتي في حالة التتويج بلقب الدوري الأوروبي، حيث لا يرغب رومان إبراموفيتش مالك النادي في استمرار المدرب الإيطالي بسبب توتر علاقته مع الجمهور.

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وأشارت شبكة "سبورت ميديا ست" الإيطالية أن فرانك لامبارد الأقرب لخلافة "ساري" في تدريب تشيلسي.

ويعتبر لامبارد أحد أساطير تشيلسي، لعب للفريق 13 عاما وشارك في 648 وأحرز 211 هدفا.