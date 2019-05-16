رياضة | لاسارتى يدرس تعديل مركز حسين الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتى يدرس تعديل مركز حسين الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادى الأهلى لخوض مواجهة قوية اليوم الخميس أمام إنبي، ضمن مؤجلات الجولة 30 من مسابقة الدورى المصرى.

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ويدرس مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، إجراء بعض التعديلات فى تشكيل الفريق خلال اللقاء، حيث يفكر فى الدفع بحسين الشحات فى مركز الظهير الأيمن على حساب أحمد فتحى، على أن يلعب جيرالدو فى مركز الجناح.

وكان جيرالدو قد حل بديلا لأحمد فتحى فى لقاء الأهلى الأخير بالدورى أمام سموحة، ونجح فى إحراز هدف الفوز فى الثوانى الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.