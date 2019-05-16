رياضة | ليفربول يحدد أولى صفقاته في الصيف

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يرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي، في التعاقد مع لهداف الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "الميرور" الانجليزية، إن نادي ليفربول سوف يحاول ضم فيرنر في الصيف، على الرغم من أن التقارير الألمانية تشير إلى اقتراب بايرن ميونخ من ضم اللاعب.

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والجدير بالذكر فأن عقد فيرنر ينتهي مع لايبزيج في صيف 2020، في الوقت الذي يرفض فيه الدولي الألماني تجديد تعاقده، مما يؤكد اقتراب رحيل اللاعب عن لايبزيج.

وكان أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيج قد أعلن أن النادي لم يوافق على شروط بايرن ميونيخ، ويمكن أن يرحل اللاعب إلى الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال مينتزلاف في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت": "الوضع لا يزال كما هو، وفيرنر يفضل ألا يوقع على العقد الجديد، وربما لا يريد الذهاب إلى ميونخ فربما يفضل الانضمام إلى توخيل في باريس، أو كلوب في ليفربول".