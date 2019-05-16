رياضة | موعد مباراة أحد ضد الاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أحد ضد الاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم العميد فريق نادي الاتحاد مبارياته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس بمواجهة فريق نادي أحد في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الأمير محمد بن عبد العزيز لحساب مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة.

وقبل اللقاء يحتل فريق نادي الاتحاد المركز العاشر برصيد 34 نقطة جمعها الفريق من 29 جولة وتأكد بقاءه في بطولة الدوري بفوزه في الجولة الماضية على فريق نادي الفتح.

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في المقابل يحتل فريق نادي أحد المركز الأخير برصيد 18 نقطة وتأكد بشكل رسمي هبوطه لدوري الدرجة الاولى السعودي قبل جولتين.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد إنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 لحساب مباريات الجولة السادسة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة ".

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً وتنقل على الهواء مباشرةً عبر دوري بلس إتش دي 4 ويعلق عليها سعد يحي.