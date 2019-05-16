رياضة | باريس سان جيرمان يبدأ تحصين "مبابي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يبدأ تحصين "مبابي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي باريس سان جيرمان إجراءات تحصين لاعبه "كيليان مبابي" ، وذلك في محاولة منه لمنع الأندية المهتمة بالحصول على خدماته في المستقبل من التعاقد معه.

وذكرت محطة فرنسا الدولية أن النادي الباريسي بدأ عملية التفاوض بشأن تجديد عقد النجم كيليان مبابي خلال الفترة القليلة القادمة ، في محاولة لإنهاء أحلام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وقام اللاعب الفرنسي بالتوقيع قبل نحو عامين على عقد حتى عام 2023 ، لكن نوايا باريس سان جيرمان في الوقت الحالي هي بارسال رسالة واضحة وهي بأنه لن يفرط بخدمات لاعبه مهما كان الثمن.

وذكرت تقارير أن انضمام أنطوان جريزمان إلى باريس سان جيرمان يمكن أن يساعد مبابي على التألق بشكل أكبر ، خصوصاً بعد الشراكة الهجومية الناجحة بينهما في نهائيات كأس العالم 2018.