الان تتابع الفيفا يؤكد: النصر يقترب من الدوري رقم ١٧ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- مصعب الرويجح:
يسعى فريق النصر الحصول على البطوله رقم ٤٣ في تاريخه َذلك بعد ان اقترب من الحصول دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تبقى له خطوه امام الباطن وليس امامه سوى الفوز.
وحصل نادي النصر على ١٦ نسخه للدوري السعودي باختلاف مسمياته، ويسعى للحصول على الدوري رقم ١٧ بنسخته الاستثنائيه في هذا الموسم.
وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عبر الشبكة العنبكوتية قد اعلن ان عدد بطولات الدوري للنصر هي ١٦ بطولة في وقت سابق.
وتداولت الجماهير النصراويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قصاصات صحفيه سابقه لعديد من الصحف توضح فيها تواريخ البطولات.
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