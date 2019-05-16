الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخميس والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الخميس الموافق 16-5-2019 مواجهات مثيرة في الدوريات العالمية والمحلية حيث يلتقي فريق الهلال السعودي بفريق الشباب في ققمة مثيرة بالرياض، فيما يلتقي النصر بفريق الباطن الهابط للدرجة الأولى في الدوري السعودي. وفيما يلي أبرز المباريات اليوم الخميس 16 مايو 2019: الدوري البرتغالي الممتاز 20:30 بيلينينسيش ضد ناسيونال ماديرا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019 22:30 الهلال ضد الشباب 22:30 النصر ضد الباطن 22:30 الفتح ضد الرائد 22:30 القادسية ضد الحزم 22:30 الأهلي ضد الإتفاق 22:30 التعاون ضد الفيصلي Advertisements 22:30 الفيحاء ضد الوحدة 22:30 أحد ضد الاتحاد دوري الخليج العربي الاماراتي 2018/2019 21:00 عجمان ضد الإمارات 21:00 إتحاد كلباء ضد دبا الفجيرة 21:00 الفجيرة ضد النصر وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة الاتحاد وأحد بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/591093 مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/591091 مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/591088 مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/591085

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