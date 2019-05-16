الامارات | نهائي بطولة خالد بن طناف غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي بطولة خالد بن طناف غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام غدا الجمعة على ملاعب نادي بني ياس الفرعية نهائي بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لسباعيات كرة القدم في نسختها الثالثة.

ويلتقي في النهائي فريق نجوم العين مع فريق ناشيونال تيم، بعد أن تأهلا لهذا الدور إثر تغلب نجوم العين على فريق الدكتور فراس لطب الأسنان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدور قبل النهائي، وتغلب فريق الإتحاد الرياضي على فريق ناشيونال تيم بثلاثية نظيفة.

وقال رئيس مبادرات خالد بن طناف بخيت بن خالد بن طناف، في تصريحات صحافية إن اللجنة المنظمة قررت إقامة مباراة بين فريق من أصحاب الهمم والذين شاركوا منذ أشهر قليلة في الأوليمبياد الخاص مع فريق من كبار السن، وسيتم تقديم فقرة موسيقية من الفن الفولكلوري الثقافي، وسيتم تكريم الفريقين بجوائز مادية ومعنوية.

الجدير بالذكر أن نهائي البطولة سيشهد أيضا منافسات شد الحبل بين صفوة فرق الدولة والذين سيقدمون فقرات مثيرة وحماسية لعشاق هذه الرياضة ، يتقدمهم فريق الشيخ سعود بن صقر وفريق الأمن الجنائي.