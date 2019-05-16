الامارات | العين يفوز على "الإمبراطور" بخماسية‎

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يفوز على "الإمبراطور" بخماسية‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق نادي العين فوزاً مستحقاً على ضيفه الوصل بنتيجة 5-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على إستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 25 من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأعلن "الزعيم" عن فوزه فعلياً مع الشوط الأول من المباراة بعد أن سجل 5 أهداف نظيفة على مرمى الفريق الضيوف، والتي حملت تواقيع اللاعبين روبن روبيرو من ركلة جزاء "2" ويحيى نادر "5" وفلاح وليد "19" وكايو لوكاس "27" وخالد البلوشي "38"، بينما سجل للوصل ناصر محمود "80".

وبالفوز يرفع العين رصيده من النقاط إلى 46 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث على خريطة جدول ترتيب مسابقة الدوري، في حين تجمد رصيد الوصل عند النقطة 33 بالمركز السابع "مؤقتاً".