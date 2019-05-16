شكرا لقرائتكم خبر عن العين يفوز على "الإمبراطور" بخماسية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق نادي العين فوزاً مستحقاً على ضيفه الوصل بنتيجة 5-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على إستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 25 من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.
وأعلن "الزعيم" عن فوزه فعلياً مع الشوط الأول من المباراة بعد أن سجل 5 أهداف نظيفة على مرمى الفريق الضيوف، والتي حملت تواقيع اللاعبين روبن روبيرو من ركلة جزاء "2" ويحيى نادر "5" وفلاح وليد "19" وكايو لوكاس "27" وخالد البلوشي "38"، بينما سجل للوصل ناصر محمود "80".
وبالفوز يرفع العين رصيده من النقاط إلى 46 نقطة وتقدم إلى المركز الثالث على خريطة جدول ترتيب مسابقة الدوري، في حين تجمد رصيد الوصل عند النقطة 33 بالمركز السابع "مؤقتاً".
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | العين يفوز على "الإمبراطور" بخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.