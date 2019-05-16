الامارات | مسيرات فرحة عارمة لجمهور الشارقة ابتهاجاً بلقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات فرحة عارمة لجمهور الشارقة ابتهاجاً بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيرت جماهير نادي الشارقة عقب انتهاء مباراة الفريق مع الوحدة بفوز الشارقة 3-2 وتتويجه رسميا بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، مسيرات فرحة عفوية عارمة انطلقت من ملعب المباراة في استاد خالد بن محمد وجابت كل شوارع الإمارة الباسمة التي عاشت ليلة سعيدة أمس الاربعاء ابتهاجا بهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق بعد انتظار دام نحو 23 عاما.

واحتفل جمهور الشارقة باللقب على طريقته الخاصة فيما قام عدد من المشجعين عقب المباراة بحمل مدرب الفريق عبد العزيز العنبري على الاعناق تقديرا للدور الكبير الذي لعبه في قيادة الفريق للفوز باللقب بخسارة واحدة فقط طوال مشوار الفريق في البطولة.

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وإمتلات مدرجات ملعب استاد خالد بن محمد بكامله ما اضطر عدد كبير من مشجعي الشارقة إلى متابعة المباراة من خارج الملعب بعدما تسلقوا بعض الأماكن العالية خارج الاستاد حرصا منهم على متابعة فريقهم وتشجيعهم.

وأكد مشجع الشارقة خالد الزرعوني أن هناك فرحة وسعادة كبيرة وسط الجمهور الشرقاوي بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق أخيرا بعد طوول انتظار، مشيدا بالدور الكبير للاعبي الفريق وجهازهم الفني والإداري.