شكرا لقرائتكم الأهلى فى لقاء حاسم مع انبي الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الاهلي مع إنبي الليلة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر كعادة مبارياته الأخيرة ببطولة الدوري تحت شعار " لا وقت لإهدار النقاط" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع للفوز في جميع مبارياته من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز خاصة في ظل المنافسة الشرسة التى يواجهها الاهلي هذا الموسم على لقب بطولة الدوري من الزمالك ويأتي من بعيد بيراميدز ونرصد أم 5 معلومات حول مباراة الاهلي وانبي الليلة في السطور التالية

وتقام مباراة الاهلى وانبي في العاشرة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت وتنقل قناة "اون سبورت" المباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده.

الاهلي يدخل لقاء الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 70 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 22 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 49 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة .

يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 11 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 38 هدفاً.

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أوراق الاهلي الليلة تبدو معروفة و"محفوظة" للجميع فالمدير الفني يعتمد على ، معلول وأحمد فتحي ووليد آزارو ورمضان صبحي وجونيور أجايي وعمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومعهم وليد سليمان الذى يُشارك كبديل خلال الفترة الماضية لكن دوره ملموس بشكل واضح مع الفريق.

يعلم فريق إنبي أن مباراة الليلة هامة وعليه أن يجتهد كثيراً من أجل الفوز على الاهلي الذى سبق وتحقق أكثر من مرة خلال السنوات الماضية خاصة أن أنبي في موقف سيئ بجدول المسابقة ولا يليق بالنادي البترولي الذى كان منافساً للكبار على الألقاب المحلية قبل سنوات قليلة.

وأكد علي ماهر، المدير الفني للفريق إنه يطمع لتحقي عرض قوي أمام المارد الأحمر ، موضحاً أن جميع الانتصارات التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة كانت بسبب تركيز اللاعبين في المباريات الأخيرة وشدد ماهر على إنه جاهز بسيناريو إسقاط الأحمر حيث يعرف الكثير عن نقاط القوة والضعف في الاهلي كونه عمل فيها لسنوات ضمن أكثر من جهاز فني.