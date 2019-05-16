شكرا لقرائتكم عودة أبو ريده وأحمد أحمد من مناسك العمرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بصحبة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من السعودية بعد أداء مناسك العمرة. كان الثنائى أبو ريدة و أحمد أحمد قد سافرا مطلع الأسبوع الجاري لأداء مناسك العمرة. من المقرر أن يعود أحمد أحمد للقاهرة وعقد إجتماعات مع مسئولو الكاف للترتيب لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

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