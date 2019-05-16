شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق.. آجاى كبش فداء الأهلى فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحوم الشكوك حول مستقبل النيجيرى جونيور أجاي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خاصة فى ظل بحث المارد الأحمر عن مهاجم أفريقى سوبر يقود الخط الأمامى للقلعة الحمراء. الأهلي يضم الرباعي وليد أزارو وجونيور أجاي وجيرالدو بالإضافة إلى معلول وهو ما يجعل صفوفه مكتمله فيما يخص الأجانب لذلك لن يكون قادراً على التعاقد مع لاعب جديد إلا بالسماح لأحد الأفارقة بالرحيل ومن المتوقع أن يقدم الأهلى "أجاى" ككبش فداء وهو ما تحدده الأيام المقبلة. شارك أجاى مع الأهلى فى الموسم الحالى فى 20 مباراة فى الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا سجل 5 أهداف وضنع هدف وحيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدق أو لا تصدق.. آجاى كبش فداء الأهلى فى الصيف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.