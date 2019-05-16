شكرا لقرائتكم كريم شحاتة مديرا للكرة بنادى الترسانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تولى كريم حسن شحاتة منصب مدير الكرة بفريق الترسانة، ليكون أحد أفراد الجهاز الفنى لفريق الشواكيش بقيادة علاء ميهوب، الموسم المقبل.

وتم توقيع العقد الجديد بين كريم شحاتة، وطارق سعيد، رئيس النادى، وبحضور أعضاء مجلس الشواكيش، فى جلسة بأحد المطاعم النيلية.

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كريم شحاتة

ويتكون الجهاز الفنى للشواكيش، بعد التعاقد مع كريم شحاتة، من علاء ميهوب، المدير الفنى، ومؤمن عبد الغفار، المدرب العام، ووائل الجميل مدربا، وعصام محمود مدرب لحراسة المرمى وأحمد صلاح عبد الفتاح مديرا إداريا.

كريم شحاتة كان تولى منصب مدير الكرة لفريق النجوم وصعد به الممتاز مع محمد صلاح .