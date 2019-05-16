شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك .. من هو أول عربي يحقق أمم أفريقيا لاعبا ومدربا ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق محمود الجوهري رقم قياسيا كبيرا بعد حصوله على بطولة كأس الامم الافريقية عام 1998 قائدا للفراعنة بعد أن حقق اللقب لاعب في صفوف الفراعنة عام 1959 بالإضافة إلى حصوله على لقب الهداف في هذه النسخة، في البطولة التي أقيمت بمشاركة ثلاثة منتخبات هى: مصر والسودان وإثيوبيا،، وبعد أن صعدت أثيوبيا بشكل مباشر دون أن تلعب فى الدورة الأولى مباراتها أمام جنوب أفريقيا، بعد انسحاب الأخيرة، قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة نسخة 1959، بنظام الدورى من مجموعة واحدة بين الدول الثلاث المشاركة.

وأصبح الجوهرى بذلك أول عربى يحقق لقب الكان لاعبا ومدربا، قبل أن يلحق به شوقى غريب ولكن الأخير كان فى منصب المدرب العام وليس مديرا فنيا.

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