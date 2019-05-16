ملف الأربعاء.. مفاوضات ريال مدريد مع صلاح.. المدرج الطائر.. قائمة الأهلي لمباراة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
تقارير: ريال مدريد يبدأ التفاوض لضم صلاح
"المدرج الطائر" بـ30 جنيه.. تفاصيل أسعار تذاكر "الدور الأول" لأمم أفريقيا
لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي
مران الزمالك.. ظهور عماد السيد.. تأهيل بو طيب.. وتدريبات قوية للحراس
تقرير.. لعبة الكراسي الموسيقية.. عن وجه شبه بين الدوري السعودي والمصري
بعد تسريب تميمة كأس الأمم المقترحة.. اللجنة المنظمة ترفض النفي أو التأكيد
انتقالات ليفربول.. كلوب يستهدف منافس صلاح.. وغموض موقف ميلنر
اختبار طبي يحسم موقف عماد السيد من "البدلاء" في نهائي الكونفدرالية
أزمة وتوهج وتألق.. كيف استعد الزمالك ونهضة البركان لنهائي الكونفدرالية؟
لكتابة انتصار تاريخي أمام النهضة.. هل يكتفي الزمالك بمعادلة إنجاز المصري بالكونفدرالية؟
الزمالك يجهز لاعبين لحراسة المرمى أمام نهضة بركان
لجنة المسابقات تعاقب وتهدد الأهلي والزمالك وتوقف التوأم
30 ألف مشجع لإياب نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان
فرانس فوتبول: بسبب تريزيجيه.. أزمة إدارية في مارسيليا الفرنسي
صلاح مهدد.. جريزمان قد ينتقل إلى ليفربول
تهكم أم احتفال.. مقطع فيديو يثير غضب أنصار ليفربول.. وسيتي في مرمى الانتقادات
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