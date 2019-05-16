اونلاين | كورة لايف ON LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر يلا شوت kora liveتابع لايف ماتش الأهلي اليوم مباشرة أونلاين

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يبحث المارد الأحمر اليوم الخميس عن فوز في رحلة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري المصري حينما يستضيف فريق نادي إنبي على ملعب إستاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين والتي كان مقرراً لها يوم الرابع من شهر مايو الماضي.

وقبل اللقاء يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 70 نقطة من 30 مباراة فيما يحتل الضيف فريق نادي المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

ويمني الفريق البترولي النفس في إستمرار سلسلة النتائج الإيجابية للهروب من شبح الهبوط آخرها الفوز على الإتحاد السكندري بهدف نظيف وقعه علي فوزي والذي رفع الفريق سبعة مراكز دفعة واحدة في جدول الترتيب.

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في المقابل يرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوزالخامس توالياً للإبتعاد بالصدارة عن الزمالك وبيراميدز خاصةً وأنه في حالة نجح المارد الأحمر في الحصول على الثلاثة نقاط سيخرج أبناء دياز من المنافسة بصورة رسمية.

وفيما يخص توقيت المباراة فإنها تبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتتش +GMT.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورتس إتش دي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية والمنتخبات المصرية ويعلق عليها المتميز حاتم بطيشة.