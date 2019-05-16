اونلاين | كورة ستار الان مشاهدة مباراة النصر والباطن Yalla Shoot اليوم كورة لايف بث مباشر مباراة النصر اليوم AL-NASER

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يواجه فريق النصر ضيفه الباطن على ملعب الملك فهد بالرياض، وذلك في إطار الجولة الأخيرة ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهي الجولة التي ستشهد أيضًا مباراة الهلال ضد الشباب.

وانحصرت المنافسة على لقب المسابقة بين قطبي العاصمة الرياض، النصر والهلال، وينفرد النصر بصدارة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال الوصيف وحامل اللقب.

لم يعرف النصر طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط من أصل آخر 8 خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات، كما لم يسقط في فخ التعادل على الإطلاق.

ويدخل فريق الهلال المباراة بتركيز كامل على الثلاث نقاط، من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي، على أمل تعثر منافسه النصر، حيث يحتل “الزعيم” المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن “العالمي” صاحب الصدارة.

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موعد مباراة النصر ضد الباطن والهلال أمام الشباب

تنطلق المباراتان في توقيت واحد غدًا الخميس، حيث يلعب النصر أمام الباطن على ملعب الملك فهد، بينما يستضيف الهلال نظيره الشباب على ملعب محيط الرعب، وتنطلق المباراتان في تمام الساعة 22:30 مساءً بتوقيت السعودية.

تذيع قناة KSA Sports HD1 مباراة النصر والباطن، بينما تذيع قناة KSA Sports HD2 مباراة الهلال ضد الشباب، بالإضافة إلى قنوات دوري بلس.

وقررت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم منع مظاهر الاحتفالات والاكتفاء بحفل مبسط، في ليلة تتويج بطل مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال الموسم الجاري، وجاء هذا القرار مراعاة لأيام شهر رمضان المبارك، علمًا أن الموسم ينتهي بشكل رسمي يوم الخميس المقبل.