اونلاين | لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر live hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة النصر والباطن بث مباشر live hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض آخر مباراة له هذا الموسم والحاسمة للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث أنه سيواجه نظيره فريق الباطن في الجولة 30 من دوري المحترفين على ملعب درة الملاعب استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

تقام المباراة بين الفريقين على استاد الملك فهد الدولي ، وتنطلق في تمام الساعة 10:30 ليلاً مساء غدا الخميس الموافق 16 مايو بتوقيت مكة المكرمة ، وستذاع على قنوات الرياضية السعودية وهي KSA SPORTS HD 1 ودوري بلس وتطبيقها على الهواتف الذكية.

تعتبر المباراة مفصلية ونهائية في طريق النصر للحفاظ على صدارته لجدول الترتيب ويصبح سبيله ممهداً لإحراز لقب دوري المحترفين، اللقب الغائب عن خزائن العالمي منذ 3 مواسم

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لم يعرف النصر طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط من أصل آخر 8 خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات، كما لم يسقط في فخ التعادل على الإطلاق.

وينفرد النصر بصدارة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال الوصيف وحامل اللقب

بينما يدخل الباطن اللقاء بعد أن تأكد هبوطه بشكل رسمي للدرجة الأولى برصيد 25 نقطة وسيخوض الفريق السماوي مباراته أمام النصر بفريقه كاملا وليس بالفريق الرديف كما اشارت بعض المصادر الصحفية واعلنت إدارة الباطن أنها ستخوض اللقاء بكل قوة لتوديع بطولة المحترفين بصورة طيبة وتكون في الذاكرة .

بينما يحتاج النصر للفوز أمام الباطن من أجل حصوله على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.