اونلاين | تابع لايف ksa sport مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر ksa يلا شوت alhilal

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تابع لايف ksa sport مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر ksa يلا شوت alhilal

ضرب فريق الهلال بقيادة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، موعداً مع الشباب، في مباراة حاسمة من العيار الثقيل، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ويستضيف فريق الهلال على ملعبه “محيط الرعب”، نظيره الشباب، في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء الخميس المقبل بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي.

تابع لايف ksa sport مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر ksa يلا شوت alhilal

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ومن المقرر أن يتم إذعة مباراة الهلال والشباب المرتقبة عبر قناة “KSA SPORTS 2”.

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ويدخل فريق الهلال المباراة بتركيز كامل على الثلاث نقاط، من أجل التتويج بلقب الدوري السعودي، على أمل تعثر منافسه النصر، حيث يحتل “الزعيم” المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن “العالمي” صاحب الصدارة.

تابع لايف ksa sport مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر (تغطية مباشرة) مجانا عبر ksa يلا شوت alhilal

في الوقت ذاته، سيقاتل فريق الشباب من أجل تحقيق الفوز على الهلال، وحصد العلامة الكاملة، للبقاء في المربع الذهبي حتى يتمكن من التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.