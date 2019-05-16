رياضة | دي ليخت يصدم برشلونة

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ذكرت تقارير صحفية أن ماتياس دي ليخت نجم فريق آياكس تراجع بشأن قراره النهائي بالانضمام إلى صفوف برشلونة، لافتة إلى أن اللاعب استعداد لمناقشة كافة العروض مع وكيل أعماله مينو رايولا.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن دي ليخت لم يعد قريبًا من برشلونة كما كانت الأمور منذ عدة أسابيع، لافتة إلى أن الهولندي يدرس بجدية كافة الخيارات المتاحة على الطاولة بما فيها برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه باستثناء عمولات رايولا، فإن الهولندي الشاب سيتوافق بشكل كبير مع رواتب زملائه خاصة مواطنه دي يونج، كما أقنعه مسئولو برشلونة بأن سيكون جزءًا مهمًا في صفوف الفريق منذ اليوم الأول.

ويمتلك دي ليخت عدة عروض من ، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، بينما أشارت التقارير أن ريال مدريد وليفربول غير مهتمين بضم اللاعب.