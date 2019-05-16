رياضة | وكيل كوتينيو يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل كوتينيو يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد أندريا بيرتولاشي، وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب نادي برشلونة، على أنباء غموض مستقبل موكله مع نادي برشلونة حال تم التعاقد مع الفرنسي أنطون جريزمان في الصيف المقبل.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن اقتراب انتقال جريزمان إلى برشلونة، قد يكون أحد علامات رحيل كوتينيو عن صفوف البلوجرانا في الصيف بعدما فشل في إثبات أوراق اعتماده.

وقال بيرتولاشي في تصريحاته مع صحيفة "الآس" الإسبانية أن ما يتردد بشأن رحيل كوتينيو عن برشلونة أمر غير صحيح بسبب انضمام جريزمان للفريق، مُشددًا لأن هذا الكلام ليس حقيقيًا.

وأضاف في حديثه: "لا أعلم لماذا يقولون هذا عن كوتينيو، لا أعرف شيء بخصوص هذا الأمر ولهذا لن اتحدث مرة أخرى، لكن الأخبار خاطئة".