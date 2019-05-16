رياضة | ليفربول ومانشستر يونايتد ينتظران فشل صفقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ومانشستر يونايتد ينتظران فشل صفقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ليفربول ومانشستر يونايتد، ينتظران تعثر مفاوضات صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام مع برشلونة.

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية، أن دي ليخت يقترب من برشلونة، خاصةً أن رغبة اللاعب الهولندي هي الانتقال إلى النادي الكتالوني في الصيف.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة نادي برشلونة قد أنهت اتفاقها مع دي ليخت على كافة تفاصيل الصفقة، لكن وكيله رايولا هو نقطة الخلاف في الصفقة.

ويرجع خلاف "رايولا" إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم التي قررت إيقافه عن إجراء أي انتقالات لمدة 3 أشهر، لكنه في حالة امتلاكه لبعض الممثلين الذين يديرون الصفقات قد يتمكن من اتمام الصفقة.

وتحدثت الصحيفة عن علاقة "رايولا" غير الجيدة مع مسؤولي نادي برشلونة وأنها أحد العوامل المهمة التي يعتمد عليها مسؤولو ليفربول ويونايتد لخطف دي ليخت.