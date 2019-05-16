رياضة | موعد مباراة الأهلي ضد إنبي 16 مايو في الدوري المصري والقنوات الناقلة (تغطية مباشر ON SPORTS)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي ضد إنبي 16 مايو في الدوري المصري والقنوات الناقلة (تغطية مباشر ON SPORTS) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس ضيفه نادي إنبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة رقم ثلاثين والتي كان مقرراً لها يوم الرابع من شهر مايو الماضي.

وقبل اللقاء يحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة جمعها أبناء الأوروجوياني مارتن لاسارتي من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 4 وخسر الفريق في 4 مناسبات وسجل مهاجموا المارد الأحمر 49 هدفاً وتلقت شباكهم 18 آخرين.

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في المقابل يحتل الفريق البترولي نادي إنبي المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 31 لقاء بالفوز في 8 مباريات والتعادل في 12 فيما تكبد أبناء علي ماهر مرارة الخسارة في 11 جولة مسجلين 36 هدفاً فيما إستقبلت شباكهم 38 آخرين.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقان يوم الخامس من شهر فبراير قد إنتهت بفوز الاهلي بهدفين مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر وقع ثنائية الأهلي في هذا اللقاء أيمن أشرف وجونيور أجايي فيما وقع محمود قاعود هدف إنبي الوحيد.

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة الاهلي وإنبي في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع على قناة أون سبورتس إتش دي ويعلق عليها حاتم بطيشة.