رياضة | موعد مباراة الاتحاد ضد أحد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتحاد ضد أحد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي الاتحاد مواجهة قوية أمام أحد مساء اليوم الخميس 16 مايو 2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي نادي الاتحاد مع أحد على ملعب الأخير في المدينة المنورة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة و10:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و11:30 بتوقيت دولة الإمارات.

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ويحتل نادي الاتحاد المركز العاشر برصيد 31 نقطة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بينما أحد يتذيل جدول الترتيب برصيد 18 نقطة وذلك بعد مرور 29 جولة حتى الآن.

وتعد مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لنادي الاتحاد الذي قد ضمن البقاء في المسابقة وهرب من شبح الهبوط بينما أحد قد هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى رفقة الباطن.

وستكون مباراة الاتحاد مع أحد في مسابقة دوري المحترفين السعودي مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة دوري بلس 4 HD بتعليق سعد يحيى.